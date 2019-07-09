المركزي يبيع 179 مليون دولار في مزاد اليوم

2019/07/09 | 15:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… ارتفعت مبيعات البنك المركزي، من العملة الأجنبية في مزاد اليوم الثلاثاء، إلى 179.64 مليون دولار، مقارنة بمبيعات مزاد أمس الاثنين؛ والبالغة 159.38 مليون دولار.وذكر البنك المركزي في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، ان “سعر الصرف بلغ 1190 ديناراً لكل دولار واحد، في المزاد المنعقد بمشاركة 31 مصرفاً، بالإضافة إلى شركة تحويل مالي […]

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