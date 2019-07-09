2019/07/09 | 15:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبار/ أكد رئيس الادارة الانتخابية احمد رحيم بشارة، أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مددت عملية التسجيل والتحديث البايومتري للنازحين الى 11 من آب المقبل.وقال بشارة في بيان حصلت النبأ للأخبار على نسخة منه ان "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مددت عملية التسجيل والتحديث البايومتري للنازحين في مخيمات النزوح ليكون اخر موعد يوم الاحد الـ11 من اب الحالي بدلا من الموعد السابق الـ11 من تموز الحالي".

وأضاف، إن "ذلك جاء بهدف اتاحة الفرصة للناخبين من النازحين تحديث بياناتهم بايومتريا والتهيؤ للاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، مشيراً الى انه "لا يمكن لمن لا يملك البطاقة البايومترية من المشاركة في الانتخابات"،

مشيراً الى أن "المفوضية وفرت العديد من الفرق الجوالة في مخيمات النزوح وتحديدا في اقليم كردستان ( دهوك 17 مخيماً، اربيل 6 مخيمات، السليمانية 6 مخيمات) حيث تقوم تلك الفرق بعملها من الصباح وحتى ساعات متأخرة بهدف تحقيق اكبر عدد من التحديث للنازحين".

وتابع ان "النازحين الساكنين خارج المخيمات يمكنهم مراجعة مراكز التسجيل المنتشرة والقريبة من محال سكناهم لتحديث بياناتهم للحصول على البطاقة البايومترية"، داعياً الى "استثمار الفرصة لهذا الغرض ".

الجدير بالذكر ان المفوضية حددت موعداً سابقاً لتسجيل وتحديث البيانات ينتهي بتاريخ الحادي عشر من شهر تموز الحالي.انتهى/س

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مفوضية الانتخابات تحدد الموعد الاخير لتسجيل النازحين على البايومتري) نشر أولاً على موقع (النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مفوضية الانتخابات تحدد الموعد الاخير لتسجيل النازحين على البايومتري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النبأ).