الكعبي ووزير الموارد المائية يتفقان على ضرورة الوصول الى حل مناسب بشأن مشروع تبطين جدول بابل الاروائي

2019/07/09 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي ووزير الموارد المائية جمال العادلي ضرورة الوصول الى حل مناسب وسريع بشأن مشروع جدول بابل الاروائي .وذكر المكتب الإعلامي لنائب رئيس البرلمان” ان الكعبي التقى وزير الموارد المائية جمال العادلي والوفد المرافق له ، بحضور النواب علاء الربيعي وسلام الشمري وعلي غاوي لمناقشة عدد من المشاكل […]

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