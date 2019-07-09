المهندس: عملية ’’ارادة النصر’’ تمرين للحشد ومقدمة لعمليات كبرى

2019/07/09 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

ادلى نائب رئيس هيأة الحشد الشعبي ، الثلاثاء 9 تموز 2019، بأول تصريح يخص عملية ارادة النصر التي اطلقتها القوات الامنية في 3 محافظات وصولاً الى الحدود السورية.وقال المهندس في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة اطلقت عملية ارادة النصر، لتطهير منطقة غرب الموصل وغرب صلاح الدين وشمال غرب الانبار، وتم اجراء العمليات وهي مستمرة لليوم الرابع على التوالي".وبين، أن "العملية بمثابة تمرين وسنعود اليها بعمليات اكبر لابقائها سالمة، وسنعود اليها بعد موافقة القائد العام للقوات المسلحة".وفيما يخص خطط الحفاظ على المنطقة، أوضح أن "هناك تنسيقاً مستمراً بين الحشد والجيش خلال العملية، والجيش ماسك للارض وخطوط الحدود مع سوريا، وستتم دراسة الموضوع مرة اخرى ونعمل لعدم عودة حواضن داعش اليها".وأعلنت قيادة العمليات المشتركة، الاحد 7/ 7/ 2019، انطلاق عملية عسكرية لملاحقة خلايا تنظيم داعش، بالمناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى (شمال) والأنبار (غرب) إلى الحدود مع سوريا.وكان بيان لقيادة العمليات المشتركة أعلن أن القوات الأمنية شرعت بعملية واسعة أطلق عليها "إرادة النصر"، لتطهير مناطق شمال البلاد وغربها وصولا إلى الحدود العراقية السورية.وأوضح البيان أن "العملية انطلقت بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات الجزيرة ونينوى وصلاح الدين، مشيرا إلى أن العملية تشارك فيها قطعات كبيرة من الحشد الشعبي والحشد العشائري". وأكدت القيادة في بيانها، أن "العملية تتم بدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي وتستمر عدة أيام".

بغداد اليوم - بغداد

وجه النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الثلاثاء، 09 تموز، 2019، طلباً للحفاظ على الامن القومي العراقي، بعد نشر مقطع صوتي نسب لقائد عمليات الانبار محمود الفلاحي واتهم من خلاله بمنح معلومات عسكرية تخص فصائل بالحشد الشعبي لعميل

بغداد اليوم - متابعة

كشف السفير العراقي في طهران سعد جواد قنديل، الثلاثاء، 09 تموز، 2019، خمس نقاط لاعادة شط العرب الى الملاحة الرئيسية وفقا لاحداثيات عام 1975.

وذكر قنديل في تصريح صحفي تابعته (بغداد اليوم)، أن "اللجان المشتركة عقدت عدة اجتم

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت المجموعة العربية في مجلس محافظة كركوك، الثلاثاء، 09 تموز، 2019، رفضها "المطلق" لأي اتفاق يعقد خارج عمل اللجنة البرلمانية الممثلة لجميع مكونات المحافظة.

وقالت المجموعة في بيان لها، ان "أي اتفاق بشأن كركوك خ

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