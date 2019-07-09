2019/07/09 | 15:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان فرعية للتحقيق من تلف الاموال وبناية البنك المركزي والشبهات في “الماستر كارد”.وقال الجبوري للمركز الخبري الوطني NNC، ان “المالية النيابية شكلت لجانا تحقيقية فرعية بحق تلف الأموال في البنك المركزي وحول بناية البنك المركزي”، مبينا ان “اللجنة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشكيل لجان للتحقيق في شبهات حول البنك المركزي والماستر كارد المركز الخبري الوطني.

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