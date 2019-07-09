ائتلاف النصر: تحرير الموصل نصر عراقي ليس للبيع

2019/07/09 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس دعا ائتلاف النصر، الثلاثاء، إلى الى الاعتزاز بالنصر على تنظيم داعش كرصيد امّة استعصت على الهزيمة، معتبراً تحرير الموصل نصر عراقي “ليس للبيع”.وقال الائتلاف في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” ان “يوم العاشر من تموز 2017 يوم تحرير الموصل الحدباء، كان يوم انتصار العراق على داعش الارهاب والطائفية والظلام.وان هذا

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