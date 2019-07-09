2019/07/09 | 15:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أحييت وحدة ترميم المخطوطات التابعة لشعبة الخزانة العلوية للمخطوطات والوثائق في قسم الشؤون الفكرية بالعتبة العلوية المقدسة نسخة متحجرة من المصحف الشريف وفق أحدث طرق المعالجة .وقال مسؤول وحدة ترميم المخطوطات أحمد هادي عطية في حديث له ” تم فتح المصحف الشريف الذي يعود تاريخه إلى القرن الحادي عشر الهجري بطريقة التجميد (ديمفريز) بدرجة …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترميم مصحف مخطوط يعود للقرن الحادي عشر الهجري النعيم نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترميم مصحف مخطوط يعود للقرن الحادي عشر الهجري) نشر أولاً على موقع (النعيم نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترميم مصحف مخطوط يعود للقرن الحادي عشر الهجري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النعيم نيوز).