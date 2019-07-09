ابنة الملك سلمان تواجه ثلاث تهم أمام محكمة فرنسية

2019/07/09 | 15:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..تحاكم الأميرة حصة ابنة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، بثلاث تهم أمام محكمة باريسية.وتنظر المحكمة في باريس دعوى اتهام الأميرة إصدار أمر لحارسها الشخصي بضرب عامل كان يقوم بأشغال في شقتها بالعاصمة الفرنسية عام 2016.وصدرت، في كانون الأول 2017، مذكرة توقيف بحق حصة بنت سلمان بتهمة “التواطؤ […]

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