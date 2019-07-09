التخطيط تخصص 3 ترليون دينار لتنمية الاقاليم

2019/07/09 | 15:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلن وزير التخطيط نوري صباح الدليمي، اليوم الثلاثاء، عن تخصيص (2) تريليون و(619) مليار و(900) مليون دينار لبرنامج تنمية الأقاليم خلال العام الجاري، لافتاً إلى ان قطاع التربية والتعليم حظي بالحصة الأكبر بنحو (45%) من حجم التخصيصات بواقع (1) تريليون و(168) مليار و(492) مليون دينار.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي حصلت عليه “خطوة

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