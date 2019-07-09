الشيعة المتحالفين مع امريكا (كالديغوليين)..(والموالين لايران.. “كالفيشيين” بفرنسا الموالين لالمانيا)

2019/07/09 | 15:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسم الله الرحمن الرحيم

كنت اتسائل..



من هم هؤلاء الفرنسيين وما معرفهم..



الذين تعاونوا مع الالمان ..



واخضعوا فرنسا قسرا..



للنظام النازي بالمانيا..



وجعلوا هتلر الذي هو قائد اجنبي عن فرنسا (الماني) كقائد روحي لهم وفرضوه قسرا على الفرنسيين داخل فرنسا نفسها..



وكانوا يتحدثون باسم الوطنية وتبنوا اديولوجية ادعو انها وطنية..



في وقت يعلنون ولاءهم لدولة اجنبية وزعيم اجنبي ونظام حكم اجنبي..



رغم ان هؤلاء لا يمثلون اكثرية الشعب الفرنسي الذين انتقم من هؤلاء العملاء بعد هزيمة المانيا النازية ..



ليتبين بان هؤلاء يطلق عليهم (الفيشيين)..



ونظام حكمهم المؤقت لفرنسا باسم (النظام الفيشي)..

فالتشابه بين (الفيشيين بفرنسا) باربعينات القرن الماضي..



بموالاتهم لالمانيا وحكموها عبر احزاب ومليشيات مدعومة المانيا..



بمليشة الحشد والاحزاب (الولائية) بالعراق مع ايران … تشابه مهول..



يجعل صاحبة يتعجب ..



كيف ان الخيانة العقائدية والاديولوجية يمكن ان تصل بالانسان للحضيض..



والغريب بان (الفيشيين الموالين لالمانيا بفرنسا) حملوا ايضا شعارات (الوطنية والثورة الاديلوجية) منهج رسمي للنظام الفيشي..



في وقت هم سلموا فرنسا لالمانيا..



بكل خيانة وعمالة..



وفرغوا الوطنية من فحواها..



كنظام البعث ايضا الذين شعاره (وحدة حرية اشتراكية) والواقع هو الد اعداء الحرية..



للانسان العراقي..



وكذلك (الولائيين الذين يدعون الوطنية، وهم قاتلوا لجانب ايران ضد العراق بالثمانينات) ويعلنون (ولائهم لايران خامنئي، ويعلنوها جهارا بان في حالة اي حرب بين ايران والعراق سيقفون لجانب ايران ضد العراق)..

(فنظام فيشي) هو نظام من الموالين لالمانيا النازية من (الفرنسيين) بفرنسا والمجندين باجهزة الرايخ الثالث الالماني..



وكان نظام فيشي..



يسيطر على الشطر الجنوبي من فرنسا بعد سقوطها في شهر حزيران من عام 1940 وقد ترأس هذا النظام المارشل (فيليب بيتان ثم لافال) وكان نظام فيشي يعتبر (نظريا) مسؤول عن كافة اراضي فرنسا، (وتم انتخاب هذه الحكومة الفيشية من قبل الجمعية الوطنية الفرنسية بتاريخ 10 يوليو 1940 مع منحها صلاحيات واسعة لبيتان كرئيسا للحكومة)..



و(مصطلح فيشي) جاء من موقع بلدة فيشي الفرنسية التي وقعت اتفاقية هدنة بين المانيا المنتصرة وفرنسا المهزومة الخاضعة (جعلت فرنسا منطقتين الاولى خاضعة للسلطة العسكرية الالمانية والمنطقة الثانية تبقى لفرنسا..



نظريا)..



ولكن فعليا تحت الهيمنة الالمانية ايضا.

وفي شهر تشرين الاول عام 1940 بادر نظام فيشي..



الى سن قوانين مناهضة لمكونات فرنسية وسعى لنقل ممتلكات المكونات المغضوب عليها المانيا داخل فرنسا الى ملكية ابناء العنصر الاري، بل تعاون مع الالمان في عملية تهجير على اساس الهوية..



وحتى الحاملين للجنسية الفرنسية.

ونؤكد بان مصير العملاء ايضا واحد..



(فنظام فيشي سقط بعد دعم الحلفاء بقيادة امريكا) للديغوليين الفرنسيين الوطنيين الحقيقيين..



واسقطوا حكم فيشي بفرنسا..



وتم القاء القبض على (لافال) بعد هروبة لالمانيا ثم للنمسا ليعاد لفرنسا ويحاكم بالاعدام..



بما يستحق..



جزاء خيانته لشعب فرنسا وارضها..



اما (فيليب بيتان) فقد مات بالسجن ..



غير مأسوف عليه.

فعليه كما نؤكد دائما..



لن يسقط هذا النظام الفاسد بالعراق الموالي لايران، ويتم اجتثاث المليشيات الولائية الموالية لايران..



الا باضعاف النظام الايراني نفسه داخل ايران..



وبالتالي نهاية مخالبه القذرة داخل العراق.

اما الوطنيين (الديغوليين):

فهم الفرنسيين الذين سعوا لتحرير فرنسا من (النظام الفيشي المدعوم المانيا) وتحرير فرنسا بالمحصلة من النفوذ والاحتلال الالماني..



وفعلا بدعم الحلفاء بزعامة امريكا..



هزمت المانيا..



وتبخر الفيشيين وهزموا واجتثوا بما يستحقون غير ماسوف عليهم من فرنسا..



كلها..



والديغوليين لم يكونون خاضعين لامريكا ..



اي هم وطنيين حقيقيين دافعوا عن فرنسا وارضها..



وكان لديهم رؤية باستقلال فرنسا وتحالفاتها العسكرية الخارجية كحلف الناتو..



ونزعوا للاستقلال بكل شيء حتى عن القرار الاوربي في ما يخص المصلحة الفرنسية..



ونهضوا بفرنسا بكل المجالات الاقتصادية والعمرانية والصناعية والتكنلوجية والعسكرية والامنية ..



وعلاقاتها الدولية..

وكما ذكرنا بموضوع سابق: (الحشد مع ايران بالعراق..



كعملاء المانيا من الفرنسيين بزمن احتلال النازية الالمانية لفرنسا..



والوطنيين الشيعة العرب مع امريكا..



كالديغوليين مع قوات الحلفاء وامريكا..



عند تحرير فرنسا من الاحتلال الالماني..



والعاقل يفهم)..

من كل ذلك ..



(جريمة بان توصف المليشيات الموالية لايران، بفصائل عراقية)

فمن الخطأ ان يوصف هذا الفصيل بالعراقي..



في وقت هو يعلن جهارا (الولاء الايراني)..



ومبايعته للنظام الحاكم بطهران، ويرفع صور زعماء اجانب زعماء ايران خميني وخامنئي، وهم حسب الدستور الايراني نفسه..



القائد العام للقوات المسلحة الايرانية ..



كلا من الخميني وبعده الخامنئي..



ويرفعون اعلام دولة اجنبية ايران ككراديس مسلحة بنص بغداد باستعراضاتهم العسكرية السيئة الصيت..



ويجهرون بانهم سيجرون العراق للنار والمعارك اذا ما حصل صراع بين امريكا وايران، وانهم سوف يقفون لجانب ايران باي حرب تحصل بين العراق وايران، فهل هناك خسة اكبر من ذلك وخيانة و عمالة..



من قبل هؤلاء المليشيات واحزابها القذرة.

وتصل الرعونة بهذه المليشيات..



بانها تقبل ان يكون العراق (ساحة لتصفية حسابات الدولية والاقليمية) لصالح ايران الحروب عن الداخل الايراني..



بان تهدد مليشة النجباء ايرانية الولاء..



بضرب اسرائيل ..



عبر صواريخ ايرانية زودتهم بها ايران، لتتجنب ايران ضرب هذه الصواريخ من اراضيها..



فيكون البديل من العراق حتى تكون ردة فعل اسرائيل على العراق وليس ضرب الاراضي الايرانية، حسب استراتيجية حسين سلامي قائد الحرس الثوري السيء الصيت..



فهل يوجد سفلة اكثر من هؤلاء..



ففعلا اكبر خدمة تقدمها اي دولة ومنها اسرائيل للعراق وشيعته العرب ..



هي تصفية حركة النجباء الايرانية وكل المليشات والاحزاب الموالية لايران..



هذه المليشيات والاحزاب التي تستهدف اخضاع العراق والشرق الاوسط لخامنئي ونظام ولي السفيه الحاكم بطهران.

وننبه..



بان من وضاعة من يحكمنا اليوم..

بان النظام السياسي الحالي لو قورن باسوء الانظمة التي حكمت العراق قبل عام 2003 ..



ونقصد نظام صدام المقبور والبعث المجرم..



لكشفنا بان هذا النظام السياسي الحالي بالخضراء..



اكثر وضاعه بكل المجالات، (فاذا تميز صدام بدكتاتوريته) كابرز ما عرف به..



لكن النظام الذي جاء بعده..



موبوء بكل مفسدة، تجارة مخدرات، مافيات الجريمة المنظمة والمخدرات وتهريب النفط، خطف وا بتزاز وتجارة بالرقيق الابيض، الدعارة، المليشيات، تميع حدود العراق وخاصة مع ايران، فساد مالي واداري مهول، احزاب فاسدة مفسدة..



عمالة للاجنبي على حساب الشعوب العراقية والارض والدولة ومؤسساتها التي نخروها بفسادهم وعمالتهم..



وحقارتهم..

ونبين تناقض هذه المليشيات ..



بواقعتين..

: فقلبوا الدنيا على (الضابط..



علي شياع حمود المالكي)..



الذي ادى عمله كضابط..



واعتقل (معمم ايراني يهرب المخدرات الزئبق) ..



فبدل مكافئته على انجاز عمله ..



يتم اعتقاله ويتعرض للضرب والاهانة..



بتهمة كيف يعتقل رجل دين حتى لو كان مهرب مخدرات..



(ويتم عرض عملية الاعتقال بوسائل اعلامية ومواقع التواصل الاجتماع).؟؟

(ولكن يتم تسريب فلم يدعى بانه اتصال بين ضابط عراقي محمود الفلاحي مع شخص اسمه (اسد) يدعى بانه ضابط بالمخابرات الامريكية..



ويتم عرض الفلم على مواقع التواصل الاجتماعية وتنشره اولا موقع تابع لكتائب حزب الله الموالية لايران (النجباء)..



ويشهر بالضابط قبل التاكد من صحة الفلم نفسه وقبل التحقيق مع الضابط المتهم..



(عادي وماكو شيء..



لان من قام بذلك هم المليشيات الموالية لايران الرعنة)..



والاخطر بان الفلم المسرب يطرح تساؤلات ..



من يتجسس على ضباط الجيش العراقي..



واليس كشف الفلم يكشف اسرار الدولة ويهدد الامن الاعلى..

ثم ان مليشة الحشد ليست جهاز مخابراتي وطني عراقي، حتى تعرض الفلم او تتجسس على منتسبي الدولة العراقية..



اليس كذلك..



مما يؤكد بان اي جهة تتجسس على ضباط الجيش ال عراقي غير جهاز المخابرات العراقية..



تقع بطائلة التجسس ..



وهكذا يجب اخضاع حزب الله الايراني الولاء لتهمة الخيانة العظمى والتخابر مع جهات اجنبية والتجسس على العراق لصالح ايران..

…………………

واخير يتأكد للشيعة العرب بمنطقة العراق بمختلف شرائحهم..



ضرورة تبني (قضيتهم)….



بعشرين نقطة..



كمقياس ومنهاج يقاس عليه كل من يريد تمثيلهم ويطرح نفسه لقياداتهم ..



علما ان هذا المشروع ينطلق من واقعية وبرغماتية بعيدا عن الشعارات والشموليات والعاطفيات، ويتعامل بعقلانية مع الواقع الشيعي العراقي، ويجعل شيعة العراق يتوحدون ككتلة جغرافية وسياسية واقتصادية وادارية..



ينشغلون بأنفسهم مما يمكنهم من معالجة قضاياهم بعيدا عن طائفية وارهاب المثلث السني وعدائية المحيط الاقليمي والجوار، وبعيدا عن استغلال قوى دولية للتنوع المذهبي والطائفي والاثني بالعراق،..



والموضوع بعنوان (20 نقطة قضية شيعة العراق، تأسيس كيان للوسط والجنوب واسترجاع الاراضي والتطبيع) وعلى الرابط التالي:

https://www.sotaliraq.com/latestarticles.php?id=222057#axzz4Vtp8YACr

سجاد تقي كاظم

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