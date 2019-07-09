تركمان كركوك: المحافظة تتعرض لمؤامرة خبيثة

2019/07/09 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

كشف الاتحاد الاسلامي لتركمان العراق عن مؤامرة اسماها بـ"الاممية والخبيثة" لبيع محافظة كركوك للاكراد يقودها الحزبين الكرديين الرئيسيين منذ قرابة الـ"6" اشهر.

وكشف الامين

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