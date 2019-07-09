2019/07/09 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – بغداد

اكد رئيس الجمهورية برهم صالح، انتهاج العراق لسياسة مبدئية حيال القضايا الاقليمية والدولية.

وذكر بيان لمكتب رئيس الجمهورية، تلقت "العهد نيوز" نسخة منه،

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الجمهورية: العراق اتخذ سياسة مبدئية حيال القضايا الاقليمية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الجمهورية: العراق اتخذ سياسة مبدئية حيال القضايا الاقليمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).