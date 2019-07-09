بلدية ناحية الإمام الصادق (ع) تكمل تحويل ملاك الإجراء اليوميين إلى عقود

2019/07/09 | 15:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت بلدية ناحية الإمام الصادق ع شمال البصرة ، عن إكمال تحويل ملاك الإجراء اليوميين فيها إلى عقود.وقال مدير بلدية ناحية الإمام الصادق (ع) داود سلمان عباس للنعيم نيوز ، إنه استناداً إلى قرار صادر من مجلس الوزراء فقد تم تشكيل لجنة في البلدية وتم توقيع جمبع عقود تحويل الإجراء اليوميين إلى عقود .

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