اللجنة النيابية الخاصة بملف تلكؤ بناء المدارس تعقد اجتماعها التشاوري الأول

2019/07/09 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترأس نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد اليوم الثلاثاء، اجتماع اللجنة النيابية الخاصة المشكلة للمتابعة والتحقيق في ملف تلكؤ بناء المدارس في مقر اللجنة القانونية وبحضور أعضاء لجان القانونية والنزاهة والتربية.

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