الكعبي والعادلي يتفقان على ضرورة الوصول الى حل مناسب بشأن مشروع تبطين جدول بابل الاروائي

2019/07/09 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة الوصول الى حل مناسب وسريع بشأن مشروع جدول بابل الاروائي .

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