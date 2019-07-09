2019/07/09 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار/ خطوة برس أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية اللواء سعد معن، الثلاثاء، إلقاء القبض على امرأة تروج عملة نقدة “مزورة” وسط الناصرية.وقال معن في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنه “بناء على معلومات استخبارية دقيقة وبعد المتابعة والمراقبة، ألقت خلية استخبارات فوج المهمات الخاصة بالتنسيق مع مديرية مكافحة الجريمة القبض على متهمة

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على امرأة تروج عملة مزورة في الناصرية وكالة خطوة برس.

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