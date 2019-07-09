العكيلي: على وزارة الكهرباء عدم “اثارة مشاكل جديدة” وإعادة الطاقة للمناطق الزراعية

2019/07/09 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… طالب النائب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، اليوم الثلاثاء، وزير الكهرباء إلى إرجاع الطاقة الكهربائية للأراضي الزراعية، وحل القضية بأسرع وقت وعدم “اثارة مشاكل جديدة” للبلد.وقال العكيلي في حديث صحفي، تابعته وكالة / بدر نيوز/، انه “من المهازل الكبرى لوزارة الكهرباء عدم شمول الأراضي الزراعية بخدمة إيصال الكهرباء”، لافتاً الى ان […]

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