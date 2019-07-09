الأعرجي يصف وزراء في حكومة عبد المهدي بالـ”زبالة”

2019/07/09 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، إن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تخلو من الوزراء الجيدين، واصفاً بعضهم بأنهم “زبالة”.

وقال الاعرجي في مقابلة مع قناة دجلة الفضائية إن “حكومة عادل عبد المهدي لا يوجد فيها وزراء جيدون باستثناء وزير النفط ووزير الصحة، فضلاً عن اثنين آخرين (لم يذكرهما)”.

وتابع “اما الباقون… فهم زبالة”.

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