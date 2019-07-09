الأعرجي يصف وزراء في حكومة عبد المهدي بالـ

2019/07/09 | 15:30

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بغداد:سومر نيوز

قال نائب رئيس الوزراء الاسبق بهاء الاعرجي، إن حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تخلو من الوزراء الجيد...

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