تشكيل لجان للتحقيق في شبهات حول البنك المركزي والماستر كارد

2019/07/09 | 15:30

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بغداد:سومر نيوز

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري، اليوم الثلاثاء، عن تشكيل لجان فرعية للتحقيق من تلف الا...

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