نائب: البرلمان سيشرع قانون الانتخابات المحلية بجلسة الخميس المقبل

2019/07/09 | 15:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الثلاثاء، أن مجلس النواب خصص جلسته ليوم الخميس المقبل لتشريع قانون الانتخابات المحلية.وقال جابر في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “قادة الكتل السياسية ستجتمع اليوم لإنهاء جميع النقاط الخلافية بشأن قانون الانتخابات المحلية”، لافتا إلى إن “الاجتماع سيكون حاسما لإنهاء جميع الخلافات والذهاب نحو […]

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