2019/07/09 | 15:31

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بالصور..



المنتجات الصهيونية تغزو الاسواق البحرينية

الثلاثاء

09

تموز

2019 :

03:23 pm

18

بضاعة من انتاج الكيان الصهيوني تباع في اسواق البحرين في تعدٍ سافر

وإهانة بالغة للبحرين وشعبها، وهو جزء من تحركات النظام

المرفوضة

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