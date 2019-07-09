2019/07/09 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بابل/ خطوة برس أعلنت قيادة شرطة بابل، اليوم الثلاثاء، القبض على شخص بحيازة الحبوب المخدرة في نقطة تفتيش امنية عند مدخل مدينة الحلة الشمالي.وذكرت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه ان “مفارزها في سيطرة الشهيد سلام شنون (النيل) مدخل مدينة الحلة الشمالي ، تمكنت بالاشتراك والتعاون مع الاستخبارات وجهاز الامن الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على شخص بحيازة الحبوب المخدرة في نقطة تفتيش امنية شمالي الحلة وكالة خطوة برس.

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