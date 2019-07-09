2019/07/09 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الثلاثاء بقطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب).وقالت قيادة العمليات، في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه، إنه “تقرر قطع الطرق المؤدية إلى تقاطع المثنى (ملعب الشعب) من الساعة الرابعة والنصف عصراً وحتى الساعة العاشرة والنصف من مساء هذا اليوم”.وأكدت أن “ذلك يأتي لتأمين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات بغداد تعلن قطع الطرق المؤدية الى ملعب الشعب وكالة خطوة برس.

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