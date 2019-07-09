ليفربول يخطف هدف برشلونة

2019/07/09 | 15:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ذكرت تقارير صحافية بريطانية أن نادي ليفربول نجح في خطف الظهير الأيسر الاسباني جونيور فيربو من صفوف نادي برشلونة.

ووفقا لليفربول كوب المقربة من النادي الانكليزي تم التوصل لاتفاق بين بطل أوروبا في الموسم الماضي ولاعب ريال بيتيس الإسباني.

ويدرس ليفربول تقديم 30 مليون يورو بجانب لاعبه البلجيكي ديفوك أوريغي من أجل التعاقد مع فيربو من أجل تعزيز صفوف الفريق في الجانب الأيسر.

ويمكن لليفربول ضم فيربو مقابل 40 مليون يورو فقط من دون عرض اى لاعب ضمن الصفقة.

يذكر أن برشلونة ارتبط بقوة بضم فيربو في الصيف الحالي لكن العرض الكتالوني توقف عند 30 مليون يورو لضم اللاعب.

ويجيد فيربو اللعب في مركز الظهير الأيسر بجانب الجناح الهجومي وتبلغ قيمة كسر عقد اللاعب مع ناديه ريال بيتيس 50 مليون يورو.

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