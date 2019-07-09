نصائح ذهبية للحفاظ على شباب الذاكرة في الكِبر

2019/07/09 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مع التقدم في العمر يعاني المرء من ضعف الذاكرة وتراجع القدرات الذهنية، وهذا أمر طبيعي فالذاكرة مثل العضلات تحتاج للتدريب الدائم لتبقى قوية.ويمكن الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر باتباع تدابير بسيطة مثل التغذية الصحية والمواظبة على الرياضة، والأنشطة الحركية، والألعاب الذهنية كالشطرنج.التغذية الصحية:توصي الجمعية الألمانية للتغذية بنظام غذائي متنوع يقوم على الخضروات، والفواكه، والحبوب الكاملة، ومنتجات الألبان، مع تناول الأسماك مرة في الأسبوع، واللحوم مرتين على الأكثر، مع تفضيل الدهون النباتية مثل زيت الزيتون على الدهون الحيوانية.الرياضة:أوضحت كريستينا سوفينسكي، من الجمعية الألمانية لمساعدة كبار السن، أن ممارسة الرياضة صالحة لجميع المراحل العمرية شريطة غياب موانع طبية، مشيرة إلى أن الأنشطة الحركية تزود المخ بالأكسجين بشكل جيد.وأضافت سوفينسكي أن للرقص أهمية كبرى للحفاظ على اللياقة الذهنية، فالحركة وفق الإيقاع الموسيقي ترفع رفع التركيز وتحسن التناسق العصبي العضلي، ما يؤثر بشكل إيجابي على الذاكرة قصيرة المدى وسرعة الاستجابة، إضافةً إلى تحسين توازن الجسم، والحد من خطر السقوط، فضلاً عن تحسين الحالة النفسية والمزاجية.الشطرنج:أوضح إرهارد هاكلر، رئيس الرابطة الألمانية لمساعدة كبار السن، أن الشطرنج من الألعاب، التي تعمل على تنشيط اللياقة الذهنية، لأنها تعزز الخلايا الرمادية بالمخ.العلاقات الاجتماعية: أوضحت سوفينسكي أن العلاقات الاجتماعية تساعد في الحفاظ على اللياقة الذهنية في الكِبر، لذلك يجب الحرص على مقابلة الأصدقاء، والأقارب، والجيران، والمعارف بانتظام.التسوق اليومي:الذهاب للتسوق يومياً يتيح لكبار السن الحركة وتعزيز العمليات الحسابية، فضلاً عن مقابلة المعارف والجيران.

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