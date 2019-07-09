الاعرجي : عبد المهدي ليس بيديه أي شيء ولن يقدم ما ينتظره العراقيون.

2019/07/09 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن بهاء الأعرجي نائب رئيس الوزراء الأسبق، أن رئيس الحكومة عادل عبد المهدي ليس بيديه أي شيء ولن يقدم ما ينتظره العراقيون.

ولفت الاعرجي إلى أن العراق بات تحت سيطرة فصائل مسلحة بالحشد تابعة لإيران تعمل على خدمة الاقتصاد الإيراني وتدهور الاقتصاد العراقي، فيما على الناحية الأخرى تقف واشنطن متحفزة من أجل ضمان عدم استقرار العراق، وأمام كل هذا يقف عبد المهدي عاجزا رغم أن الأوضاع حاليا هي الأخطر في تاريخ العراقوأوضح أن العراق الآن غارق في المحاصصة وهي أساس الصراع بين القوى السياسية دون الالتفات إلى ما يحيط بالبلاد من مخاطر، مؤكدا أن هذه المرحلة كانت تتطلب حكومة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي وليس كابينة عبد المهدي “العاجزة” عن تلبية طموحات العراقيين.

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