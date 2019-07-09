ايران صدرت بضائع بقيمة 291 مليون دولار من حدود مهران الى العراق

2019/07/09 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اعلن مسؤول ايراني عن تصدير بلاده بضائع قيمتها حوالي 291 مليون دولار من نقطة مهران الحدودية في غرب إيران إلى العراق خلال الفترة من 20 آذار إلى 30 حزيران 2019.ونقلت صحيفة ايران ديلي في خبر ترجمته وكالة /المعلومة/ عن نائب مدير منظمة الصناعات والمناجم والتجارة لشؤون التجارة والتنمية سعيد شريفي قوله […]

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