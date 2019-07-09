الداخلية تصدر توجيهات جديدة بشأن ملاحقة المتاجرين بالمخدرات

2019/07/09 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزير الداخلية، وحصل عليه موقع "الغدير"، ان" الياسري، زار المديرية العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، وعقد اجتماعا بحضور مستشار الوزير ومدراء المخدرات، ومكافحة الاجرام، وشرطة بغداد والعلاقات والاعلام والكمارك".وشدد البيان، على أهمية تصعيد جهود مكافحة آفة المخدرات الخطيرة على المجتمع والاتجاه بإلقاء القبض على المتاجرين والذين يدخلون هذه السموم إلى البلد وتفعيل الخطط الأمنية الخاصة بذلك".واكد على ضرورة تكثيف حملات التوعية الإعلامية والتوعوية والتثقيفية، لإنقاذ وإصلاح من وقعوا في الخطأ"، مبينا أن "هدفنا هو الإصلاح والتقويم".انتهى..م.م

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