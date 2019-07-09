الحوثي يدعو دول العدوان لإعلان الانسحاب من اليمن

2019/07/09 | 15:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا عضو المجلس السياسي الأعلى، محمد علي الحوثي، دول العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، إلى إعلان الانسحاب من اليمن في هذا الوقت بالذات.وقال الحوثي في تغريدة :” ‌‌‌‌‌‏ندعو دول العدوان لإعلان الإنسحاب من اليمن فالجمهورية اليمنية ترفض العدوان والحصار والحظر الجوي.” وأكد عضو المجلس السياسي الأعلى، أن الانسحاب من اليمن هو القرار المثالي الذي يجب …

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