مسلحون مجهولون يسلبون صاحب صيرفة مبلغ 68 مليون دينار وسط البصرة

2019/07/09 | 15:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ البصرة… أعلن مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، أن مسلحين سلبوا صاحب مكتب للصيرفة مبلغ 68 مليون دينار وسط البصرة.وقال المصدر في تصريح، إطلعت عليه وكالة / بدر نيوز/، إن “مسلحين سلبوا صاحب مكتب للصيرفة مبلغ 68 مليون دينار أثناء خروجه من أحد المصارف وسط محافظة البصرة”.وأوضح المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن […]

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