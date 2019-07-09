2019/07/09 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توعد تحالف الاصلاح والاعمار، اليوم الثلاثاء، عدداً من وزراء حكومة عادل عبدالمهدي، بالاستجواب نيابياً.

وقال النائب عن التحالف مضر خزعل ، : “هناك حراك برلماني لاستجواب ومحاسبة عدد من وزراء حكومة عادل عبدالمهدي ، بسبب التقصير في الاداء وعدم تنفيذ البرنامج الوزاري، وفق المدد الزمنية”.

وبين خزعل ان “هناك ايضا بعض المؤشرات والشبهات على بعض الوزراء “، مردفاً ” لهذا سوف يتم مساءلة ومحاسبة الوزراء ، كونهم المسؤولين عن ما يجري في وزارتهم”، مؤكدا ان “تلك المحاسبة ستكون مع بداية الفصل التشريعي الجديد للبرلمان”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحالف الاصلاح يتوعد وزراء في حكومة عبدالمهدي) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحالف الاصلاح يتوعد وزراء في حكومة عبدالمهدي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).