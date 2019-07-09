العراق يمتلك 70 منصب سفير شاغر

2019/07/09 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت لجنة العلاقات الخارجية عن وجود 70 منصب سفير شاغرا، مشيرة الى ان ذلك تتحمله الكتل السياسية.

وقال عضو اللجنة عامر الفايز في تصريح نقلته صحيفة “الصباح” شبه الرسمية، ان “اللجنة تنتظر قائمة السفراء المرشحين من قبل الكتل السياسية”، مشيرا الى “ان 50 بالمئة من تلك القائمة تحددهم الكتل السياسية والباقي من قبل الوزارة”.

واضاف “نحن بحاجة إلى تعيين 70 سفيرا والتأخير الحاصل تتحمله الكتل السياسية”، مبينا ان “التعيينات ستكون وفقا لضوابط وضعتها الوزارة”.

ورجح “تقديم قائمة السفراء الى البرلمان خلال الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الثانية”.

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