المثنى تطالب مجلس مكافحة الفساد بفتح تحقيق في محطة 132 التحويلية

2019/07/09 | 16:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… طالب مجلس محافظة المثنى، الثلاثاء، مجلس مكافحة الفساد بفتح تحقيق بمحطة 132 التحويلية للكهرباء لوجود فساد كبير فيها، مبينا ان المحطة أنجزت منذ 2016 بكلفة 20 مليار دينار بمنطقة نائية ولم تشغل حتى الان.وقال عضو المجلس احمد صلال لـ/المعلومة /، ان “دائرة الشبكات في وزارة الكهرباء أحالت عقد لتنفيذ محطة توليد […]

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