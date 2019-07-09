القوات الامنية تعثر على عجلة وبداخلها اشلاء ارهابيين قضوا بضربة جوية لطيران الجيش

2019/07/09 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر القوات الامنية، اليوم الثلاثاء، على عجلة وبداخلها اشلاء ارهابيين قضوا بضربة جوية لطيران الجيش.

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