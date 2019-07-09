اجبار امرأة على

2019/07/09 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

وافقت مدينة نيويورك على دفع تسوية بقيمة 610 آلاف دولار لامرأة اضطرت للولادة وهي مقيدة بالأصفاد.

وكانت المرأة اعتقلت في 7 شباط/ فبراير من العام 2018، وأجبرت على الولادة وهي لا تزال مكبلة في اليوم التالي، وفقًا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وتحظر ولاية نيويورك تكبيل الحوامل ف...

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