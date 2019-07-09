2019/07/09 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انباء عن انفراج ازمة رواتب اتحاد الكرة بعد لقاء ممثليه بوزير الشباب والرياضة احمد رياض قبل قليل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/09 | 16:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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