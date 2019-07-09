الداخلية: ضبط 2000 قرص مخدر بحوزة شقيقين في ذي قار

2019/07/09 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية، الثلاثاء، القاء القبض شقيقين متلبسين بحيازة وتجارة المخدرات وضُبط بحوزتهما قرابة 2000 قرص مخدر في ذي قار.

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