المهندس: سنعود لصحراء الجزيرة بعمليات كبرى بعد موافقة عبد المهدي

2019/07/09 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، الثلاثاء، ان الحشد سيعود لصحراء الجزيرة بـ"عمليات كبرى" عقب موافقة

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