سرقة 68 مليون من صاحب شركة كي كارد في البصرة

2019/07/09 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بسرقة 68 مليون من صاحب شركة كي كارد في البصرة.

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