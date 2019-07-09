2019/07/09 | 16:33

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الكشف عن عملية إحباط لبيع أرض بالأعظمية بهذه الطريقة

منع مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية في مديرية الأحوال المدنية

والجوازات والإقامة، الثلاثاء، بيع قطعة أرض قيمتها ملياري دينار

عائدة لأحد الأطباء العراقيين المشهورين المقيمين خارج البلاد عن طريق

انتحال صفته وبالتزوير.وقال المكتب، في بيان إن "إحدى مفارز مكتب المفتش العام العاملة في

دائرة أحوال المنصور تمكنت من ضبط عملية انتحال شخصية طبيب عراقي

مشهور مقيم خارج البلاد من قبل أحد الأشخاص بالتواطؤ مع بعض العاملين

في الدائرة من خلال تقديم الشخص المنتحل للدائرة بلاغاً قدّمه لمركز

شرطة ادعى فيه فقدان مستمسكاته الشخصية، رافقاً معه هوية تعريفية

مزورة خاصة بإحدى القنوات الفضائية الرسمية لغرض التحايل والاسراع في

اصدار بطاقة وطنية بالاعتماد على باج القناة، وقد تم منحه البطاقة

الوطنية بأسم الطبيب وبصورة الشخص المنتحل".واضاف، أن "المفرزة تمكنت من كشف التلاعب والتزوير، حيث ظهر أن الشخص

المنتحل للصفة كان يروم بيع قطعة أرض عائدة للطبيب مساحتها 5 دونمات

تقع في منطقة {سبع أبكار} في الأعظمية والتي تقدر قيمتها بـملياري

دينار عن طريق التزوير والانتحار".وتابع، ان "المفتش العام جمال الأسدي شكل فريق عمل من مكتب تفتيش

الأحوال المدنية لأجل اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة لإيقاف

المتهم وابطال الاجراءات المترتبة عن مخالفاته القانونية".وبين، أن "الفريق قام بمفاتحة دائرة التسجيل العقاري في الاعظمية

بالمعلومات الخاصة عن القضية لإيقاف عملية بيع العقار والتنسيق من أجل

القاء القبض على المتهم ، كما تمت مفاتحة دائرة الأحوال المدنية من

أجل ابطال بطاقته الوطنية واقامة دعوى جزائية ضده، وقد القي القبض

عليه عند محاولته اصدار وكالة من كاتب العدل وتم ايداعة التوقيف

واعترف بالجرم المرتكب".وأوضح، أنه "أُجري معه التحقيق الابتدائي واعترف على المتورطين معه

داخل الدائرة وتثبيت جميع حالات التزوير التي نفذها، ولا زال التحقيق

مستمراً في القضية لحين البت بها قضائياً".

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