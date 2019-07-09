مقتل والي الجزيرة بداعش خلال عمليات إرادة النصر

2019/07/09 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الانبار- وكالة النبأ للأخبار/ قتلت قوات الحشد الشعبي، الاثنين، ما يسمى بـ"والي الجزيرة" في تنظيم داعش خلال عمليات إرادة النصر.وقال اعلام الحشد في بيان، تلقت وكالة النبأ للأخبار نسخة منه، إن "قوة من الحشد الشعبي تمكنت من قتل ما يسمى بـ"والي الجزيرة" في تنظيم داعش الإرهابي المدعو حامد عبد محل".

وكانت قد أعلنت قيادة عمليات الانبار للحشد الشعبي ، مساء الاثنين، عن انتهاء الصفحة الثانية من عملية ارادة نصر المشتركة مع قيادة عمليات الجزيرة.

وطهرت العمليات العسكرية 15 قرية ومنطقة والتي امتدت من شمال الفرات الى محافظة نينوى بمحاذاة الحدود العراقية السورية، ودمرت خلالها 14 معسكرا ومضافة لـ"داعش".



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