English | كوردى

النصر يؤكد استمراره بمقاطعة جلسات مجلس النواب


النصر يؤكد استمراره بمقاطعة جلسات مجلس النواب
2019/07/09 | 16:34
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد :سومر نيوز

اكدت النائب عن ائتلاف النصر كفاء فرحان, الثلاثاء, ان نواب ائتلافها مازالوا معلقين حضورهم لجلسات البر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( النصر يؤكد استمراره بمقاطعة جلسات مجلس النواب) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( النصر يؤكد استمراره بمقاطعة جلسات مجلس النواب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).

كامل التفاصيل في: سومر نيوز ✓
Sponsored Links

اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
بالفيديو والصور
الأكثر شيوعا