المهندس : الحشد سيعود الى صحراء الجزيرة بـ”عمليات كبرى” لتنظيفها بالكامل

2019/07/09 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أكد نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، اليوم الثلاثاء، ان قوات الحشد ستعود الى صحراء الجزيرة بـ”عمليات كبرى” لتنظيفها بالكامل من الارهاب.وقال المهندس بحسب بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /SNG/، نسخة منه، انه “قدمنا تقريرا الى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي اقترحنا عليه قيام عمليات في المناطق التي تشهد ...

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