الكتلة النيابية الأكثر عددا …

2019/07/09 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كتب / اياد السماوي… في زمن النظام الديكتاتوري السابق كان الديكتاتور المقبور صدّام حسين هو القانون الأعلى والأسمى في العراق , فالدستور المؤقت والقانون هما مجرّد غطاء يعكس إرادة ورغبة الديكتاتور , وكلاهما يتغيّر بمرسوم جمهوري حسب حاجة الديكتاتور لإجراء أي تغيير يتطلّبه نظام حكمه ..وبعد سقوط النظام الديكتاتوري كان الشعب العراقي يتطلّع إلى […]

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