ترشيح حميد الهايس “سفيرا” في اذربيجان يثير سخرية مدونين وناشطين على مواقع التواصل..!!! “صور”

2019/07/09 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أثار خبر متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بترشيح رئيس مجلس انقاذ الانبار حميد الهايس لمنصب السفير العراقي في “اذربيجان” سخرية مدونين وناشطين..!! حيث ضجت مواقع التواصل بالتعلقيات الساخرة من شخصية الهايس والاشارة لها بالفاظ تقود الى تساؤلات عن الميزة أو الخبرة أو الكفاءة التي يتمتع بها لشغل منصب سفير اذا صحة […]

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