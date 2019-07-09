رئاسة مجلس النواب تبحث مع رؤساء الكتل النيابية تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات

2019/07/09 | 16:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقدت هيئة رئاسة مجلس النواب اجتماعا موسعا مع رؤساء الكتل النيابية لمناقشة التعديل الاول لقانون انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في اقليم والاقضية رقم 12 لسنة 2018 .وعزا الكعبي اهمية قانون انتخابات مجالس المحافظات ، الى كونه المرآة الحقيقية لفلسفة النظام السياسي وتبوأ ابناء المحافظة شؤون ادارة محافظاتهم ونقل تطلعات ابنائها واحتياجات المدن لمرحلة […]

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