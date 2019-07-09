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الثلاثاء 9 يوليو 2019 | 04:17 مساءً | عدد القراءات : 28

ظريف: حلفاء ترامب استدرجوه لقتل الاتفاق النووي

متابعة/..



قال محمد جواد ظريف وزير خارجية إيران، اليوم الثلاثاء، إن حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استدرجوه لقتل الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين طهران وقوى عالمية.

وأضاف ظريف على ”تويتر“، أن ”جون بولتون مستشار ترامب للأمن القومي وبنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل قتلا اتفاقية بين ثلاث دول أوروبية وإيران عام 2005 بإصرارهما على وقف التخصيب تماما“، مبينا ”والآن استدرجا دونالد ترامب لقتل الاتفاق النووي بنفس الطريقة“.انتهى3

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