الدفاع النيابية تكشف أسماء اللجنة العليا للتحقيق مع الفلاحي وتؤكد “سحب يده” من قيادة العمليات

2019/07/09 | 16:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الثلاثاء، عن اللجنة العليا المشكلة للتحقيق مع قائد عمليات ألانبار الفريق ركن محمود الفلاحي بتهمة التخابر مع المخابرات الأمريكية المركزية.وقال عضو اللجنة كريم المحمداوي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “اللجنة التحقيقية شكلت برئاسة القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزير الدفاع نجاح الشمري ومستشار […]

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