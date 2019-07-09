هنغاريا توافق على قبول مرشحي 70 زمالة دراسية من العراق لعام 2020

2019/07/09 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء، موافقة الجانب الهنغاري على مرشحي الـ70 زمالة دراسية لنيل شهادتي الدكتوراه والماجستير للسنة الدراسية 2020/2019.وقال المدير العام لدائرة البعثات والعلاقات الثقافية أمجد عبد النبي السواد، في بيان تلقت، وكالة نون الخبرية، نسخة منه، إن "الجانب الهنغاري وافق وللمرة الاولى منذ بدء الزمالة الهنغارية مع التعليم العراقية على قبول مرشحي الزمالة الدراسية البالغة 70 مقعدا والممنوحة للعراق حسب الاتفاقية المبرمة سابقاً بين الجانبين".

واضاف المدير العام ان "الزمالات وزعت بواقع 40 مرشحا لنيل شهادة الدكتوراه و30 مرشحا لنيل شهادة الماجستير فضلا عن 69 مرشحا بصفة احتياط لشهادة الدكتوراه".

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